kabel eins 08:25 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Schatten der Angst USA 2004 16:9 HDTV Merken Auf einem Supermarktparkplatz explodiert das Auto von Lieutenant Commander Miki Shields. Die Marinefliegerin hatte der Navy den Rücken gekehrt, nachdem sie in Afghanistan versehentlich zehn Zivilisten getötet hat. Bei seinen Ermittlungen muss sich das NCIS-Team gegen das FBI durchsetzen, um an dem Fall arbeiten zu können. Gerade als Gibbs und seine Leute denken, den Attentäter gefasst zu haben, geschieht ein erneuter Anschlag. Stecken etwa Terroristen dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Elizabeth Peña (FBI Agent Lina Reyes) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Roger Director Kamera: William Webb Musik: Joseph Conlan Altersempfehlung: ab 6