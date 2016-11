kabel eins 05:30 bis 06:25 Krimiserie Quincy Ein teurer Einstieg USA 1979 16:9 HDTV Wieder da Merken Quincy wird mit dem Tod zweier Jugendlicher konfrontiert, die nach dem Konsum von selbst gezüchtetem Marihuana an einer Kolchizin-Vergiftung verstorben sind. Der Gerichtsmediziner versucht nun mit allen Mitteln, die mit dem gefährlichen Stoff verseuchten Marihuana-Pflanzen ausfindig zu machen. Wird es noch weitere Opfer geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joan Freeman (Mrs. Campbell) Charles Bloom (Joey Campbell) Paul Kent (Dr. Osborn) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Jeff Freilich, Christopher Trumbo Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

