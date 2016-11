RTS Deux 00:20 bis 01:10 Sonstiges Pl3in le poste on tour Montreux Jazz Festival 2016 Simply Red Stereo Merken L'émission Pl3in le poste on tour est le magazine musical et culturel itinérant de la RTS. Découvrez les concerts et les spectacles qui se sont joués en Romandie. Un grand moment de célébration! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pl3in le poste on tour