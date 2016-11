RTS Deux 11:50 bis 12:50 Sonstiges Passe-moi les jumelles! Un air de drapeaux / Séville, passion flamenca CH Stereo Untertitel Merken "Un air de drapeaux": Le lancer de drapeaux passionne environ 700 adeptes en Suisse et, parmi eux, une poignée de Romands qui s'entraînent à Genève, sous la houlette d'un ancien champion de l'Oberland bernois, Kurt Welten. Nous irons à leur rencontre ainsi qu'à celle de la pionnière des lanceuses de drapeaux, Erna Fischbacher, qui a dû se battre pour que les femmes aient le droit de participer aux compétitions? Au-delà de l'image folklorique qu'on y associe souvent, portrait d'une discipline exigeante et très ritualisée. "Séville, passion flamenca": Séville, capitale du flamenco. Guitaristes, danseuses et autres artistes en herbe accourent du monde entier pour se former à cet art exigeant. Certains resteront à jamais à Sevilla. Un serrurier venu de Suisse, une lycéenne du nord de la France, un ingénieur brésilien: chacun a lâché son petit confort pour tenter de faire du flamenco sa vie. Et aucun ne regrette d'avoir arrimé sa barque à la perle de l'Andalousie, Séville, cette île de passion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lionel Dellberg Originaltitel: Passe-moi les jumelles! Regie: reportage de Béatrice Mohr, Reportage de Raphaël Engel

