ZDFinfo 23:50 bis 00:35 Porträt Alfred Kinsey - Der Sex-Pionier USA 2005 Stereo 16:9 1940 arbeitet Alfred Kinsey als Biologe, bis er damit anfängt, Unterlagen über Sexualpraktiken zu sammeln. Das Ergebnis seiner Forschung, die "Kinsey Reports", werden zum Bestseller. Die revolutionäre Studie ist gleichzeitig ein Plädoyer für mehr Toleranz. Die Dokumentation zeigt Kinseys beeindruckenden Erfolge und beleuchtet, wie sein Privatleben seine Karriere beeinflusste. Bildergalerie Schauspieler: Campbell Scott (Narrator) Kenneth Anger (Himself) John Bancroft (Himself) Bob Bayer (Himself) Alice Binkley (Herself) Morris Binkley (Himself) T. Coraghessan Boyle (Himself) Originaltitel: Kinsey Regie: Barak Goodman, John Maggio Drehbuch: Barak Goodman Kamera: Stephen McCarthy Musik: Gary Lionelli