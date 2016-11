ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Dokumentation ZDF-History Global Players - die Superreichen Global Players - Die Superreichen D 2016 2016-11-22 09:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie haben die Welt erobert: Nutella, Google und Co.. Doch wer sind die Menschen hinter diesen Marken, was war ihre Idee, und wie wurden ihre Firmen aus kleinen Anfängen zu "Global Players"? "ZDF-History" erzählt, wie ein italienischer Konditor namens Pietro Ferrero aus Not zu Haselnüssen griff und Nutella erfand; wer hinter Google, Ikea, VW und Toyota steckt. Und wie ein schwedischer Studienabbrecher zum weltweit gefeierten YouTube-Star wurde. Für ihren Erfolg greifen und griffen die "Global Players" zuweilen zu heiklen Mitteln. Google sammelt ungebremst Daten über seine Nutzer, VW manipulierte bei den Abgaswerten, und Ikea ließ DDR-Häftlinge für sich arbeiten. "ZDF-History" zeigt Licht und Schatten hinter großen Erfolgsgeschichten unserer Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History