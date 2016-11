kabel1 classics 23:40 bis 01:35 Thriller Ein einfacher Plan USA, GB, F, D, J 1998 Nach dem gleichnamigen Roman von Scott B. Smith 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem verlassenen, schneeverwehten Flugzeugwrack finden der Buchhalter Hank, seine Frau Sarah, sein Bruder Jacob und dessen bester Feund Lou einen Koffer mit brisantem Inhalt: vier Millionen Dollar Drogengeld, auf das keiner Anspruch erheben wird, so glauben sie. Schnell wissen sie, was sie mit dem Geld anfangen werden. Ein einfacher Plan, bis das FBI vor der Türe steht und nach dem vermißten Lösegeld in einem Entführungsfall sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Hank Mitchell) Billy Bob Thornton (Jacob Mitchell) Bridget Fonda (Sarah Mitchell) Gary Cole (Baxter) Brent Briscoe (Lou Chambers) Becky Ann Baker (Nancy) Chelcie Ross (Sheriff Carl Jenkins) Originaltitel: A Simple Plan Regie: Sam Raimi Drehbuch: Scott B. Smith Kamera: Alar Kivilo Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16