Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu als das heißeste Agententrio aller Zeiten: Eric Knox, Besitzer einer Software-Firma, wurde entführt. Charlie setzt daraufhin sofort seine drei besten Agentinnen Natalie, Dylan und Alex auf den Fall an. Der Verdacht fällt auf Knox' größten Rivalen Roger Corwin, der sich ein perfides Computersystem zu eigen machen will. Die Jagd kann beginnen. Ganz nach Engelsmanier: ohne Revolver, aber mit den Waffen der Frauen ... In Google-Kalender eintragen