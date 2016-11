kabel1 classics 05:20 bis 06:50 Krimi Joe Dancer - Ein harter Brocken USA 1981 20 40 60 80 100 Merken Tiffany ist reich, schön und geheimnisvoll - und sie braucht einen Privatdetektiv. Joe Dancer soll ihren Bruder finden, der hat sich von seiner politisch einflussreichen Familie abgesetzt. Kurz bevor Joe Dancer den Mann in seinem Versteck in der Wüste findet, wird dieser erschossen. Auch ein Freund Dancers kommt ums Leben. Unterdessen erstrecken sich seine Beziehungen zu seiner Klientin nicht nur aufs Berufliche. Eine gefährliche Beziehung, wie sich bald herausstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Blake (Joe Dancer) JoBeth Williams (Tiffany Farrenpour) Neva Patterson (Eliza Farrenpour) James Gammon (Jake Jacqualone) Veronica Cartwright (Schwester Theresa) Carol Wayne (Allegra Farrenpour) Edward Winter (Jerrold Farrenpour) Originaltitel: The Big Black Pill Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Michael Butler Kamera: Sherman Kunkel Musik: George Romanis Altersempfehlung: ab 6

