Kabel1 Doku 21:00 bis 21:45 Reportage Experience - Die Reportage Vernarrt in St. Pauli - Ein Stadtteil macht Furore Vernarrt in St. Pauli - Ein Stadtteil macht Furore D 2013 16:9 HDTV St. Pauli - das ist nicht irgendein Stadtteil. Es ist der Berühmteste, der Verrückteste, der Berüchtigste im ganzen Land. 28.000 Menschen leben hier. Und die ticken wirklich anders als der Rest der Republik. Gelassener, weltoffener. So wie Fariba Fernandez da Silva, Chefin des Schönheitssalons "Pretty Woman", die seit 12 Jahren mit ihren Kolleginnen die Kiez-Kundschaft aufhübscht. Oder Louisa: Nachts ist sie die Barfrau Lily, tagsüber Sozialarbeiterin. Originaltitel: Experience - Die Reportage