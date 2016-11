Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Die starken Männer vom Kiez - Türsteher im Szeneclub Die starken Männer vom Kiez - Türsteher im Szeneclub D 2016 16:9 HDTV Merken Volkert Vollmer und Axel Wagener arbeiten als Türsteher im angesagten Club "Halo" auf St. Pauli. Hier sind nicht nur Muckis gefragt, sondern oft genug auch psychologische Kompetenz. Streitereien vor der Tür müssen geschlichtet, abgewiesene Gäste vertröstet werden. Brenzlig wird es oft auf dem Kiez, doch in letzter Zeit häufen sich sexuelle Übergriffe auf Frauen und Tätlichkeiten gegen die Türsteher. All das schreckt Volkert Vollmer und Axel Wagener nicht ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage