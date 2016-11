Servus TV 02:55 bis 03:35 Dokumentation Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Osterinsel GB 2016 2016-11-16 06:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Wissenschaftler aus aller Welt erforschen die Steinskulpturen der Osterinsel. Die Statuen wurden einst als Götter verehrt, ehe etwas den Ahnenkult zerstörte. Heute liegen sie über die Insel verstreut, sind umgeworfen, in Stücke geschlagen oder nur halb fertiggestellt. Doch was genau hat es mit ihnen auf sich? Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit war die Insel bis ins 18. Jahrhundert praktisch unbekannt. Bei ihrer Entdeckung 1722 galten die Einwohner als friedlich, die Statuen wurden angebetet. Als James Cook rund 50 Jahre später auf die Insel kam, waren die meisten Skulpturen jedoch umgestürzt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ancient Mysteries

