Servus TV 20:15 bis 22:15 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Die Uhr läuft ab GB 2002 2016-11-15 00:05 Stereo 16:9 HDTV Als ein Mann kurz vor seinem Tod den Mord an 12 Menschen gesteht, wird das Team von Detektiv Superintendent Peter Boyd zu Hilfe gerufen. Die Mordopfer starben alle im Zeitraum zwischen 1960 und 1980. Anhand der Tätowierungen und Narben versuchen die Ermittler nun, die Vergangenheit des Mannes zu klären. Dabei erkennen sie, dass der Mann keines natürlichen Todes starb. Ein Journalist soll eine der letzten Personen gewesen sein, der mit dem Mann sprach. Ein Journalist, der für seine Untersuchungen der britischen Unterwelt der 1960er Jahre bekannt ist... Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! Schauspieler: Trevor Eve (Detective Superintendent Peter Boyd) Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (DC Amelia "Mel" Silver) Wil Johnson (DS Spencer Jordan) David Hemmings (Ex-DCI Malcolm Finlay) William Armstrong (Graham Barker) Originaltitel: Waking the Dead Regie: Maurice Phillips Drehbuch: Stephen Davis Kamera: Graham Frake Musik: Paul Hart