Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die unglaublichen Sinne der Tiere: Sehen GB 2014 2016-11-20 12:30 Stereo 16:9 HDTV Eine Reise durch das Farbspektrum von Licht. Ein Gigant des Ozeans entwickelte im Laufe der Evolution das größte Auge der Welt - so groß wie der Kopf eines Menschen! Die Physikerin Helen Czerski entdeckt, wie ein bemerkenswertes arktisches Lebewesen Ultavioletstrahlung nutzt, um Jäger in der verschneiten weißen Landschaft zu erkennen. Der Biologe Patrick Aryee untersucht, wie scharf der "Adlerblick" unterschiedlicher Greifvögel ist. Schauplatz der Doku-Reihe sind die naturbelassensten Habitate der Welt. Spannende Experimente legen die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft dar. Originaltitel: Animal Super Senses Regie: Kristine Davidson Kamera: Pete Hayns