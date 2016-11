Servus TV 15:00 bis 16:00 Dokumentation Faszination Wüste Der Australische Busch, die Bergbauwüste GB, F 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der australische Kontinent ist bedeckt von Wüsten. Sandige Wüsten, Salzseen und bizarre Felsformationen finden sich hier. Doch die Wüsten sind voller Leben. Das australische Urvolk der Aborigines hat Wege gefunden, in diesen Wüsten und Halbwüsten zu überleben. Der Bergbau ist in dieser Region sehr verbreitet. Neue Minen entstehen kontinuierlich, und mit ihnen auch neue Städte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deserts Regie: Mei Williams Kamera: Peter Nearos, Mei Williams Musik: Stuart Fox

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 98 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 83 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 33 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 33 Min.