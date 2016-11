SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Tödliche Fracht (1) USA 1997 Merken Auf dem Flughafen von Ventura stürzt ein Jumbo ab - 300 Passagiere und Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Mark, Jesse, Amanda und Steve versuchen, am Unfallort zu helfen. Es stellt sich heraus, dass es im Flugzeug gebrannt haben muss, außerdem fehlt die Tür des hinteren Frachtraums. In der Nähe der Tür wird die Leiche von Victor Pavel gefunden. Ein FBI-Mann sollte ihn in die USA überführen. Schließlich zeigt sich auch noch, dass alle Passagiere radioaktiv verseucht sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Cliff De Young (Lyle Guthrie) Endre Hules (Serge Otrasky) Harry Lennix (Agent Ron Wagner) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Joyce Burditt, David Bennett Carren Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis, Arthur Kempel Altersempfehlung: ab 12