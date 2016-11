SAT.1 Gold 21:15 bis 22:15 Krimiserie Quincy Gefängnis-Poker USA 1980 16:9 Merken Der farbige Häftling Ray Stone wird tot in der Isolierzelle aufgefunden. Seine Mithäftlinge, die den engagierten Stone sehr schätzten, vermuten den Täter sofort in den Kreisen der Gefängnisleitung und beginnen eine Revolte. Gerichtsmediziner Quincy, der die Leiche des Ermordeten obduzieren soll, gerät mitten in die brutalen Auseinandersetzungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) John Milford (Prison Warden Tompkins) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Chris Bunch, Allan Cole Kamera: Alric Edens Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6