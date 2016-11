SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Politischer Mord USA 1980 16:9 Merken Eine Operation führt den lateinamerikanischen Präsidenten Armando Sarejo in Begleitung einiger enger Vertrauter nach Los Angeles. Als mehrere Männer aus Sarejos Stab unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen, wird Gerichtsmediziner Quincy gerufen. Er soll die Todesursache und die genauen Hintergründe aufklären, bevor der Präsident sich dem riskanten Eingriff unterzieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Rudy Solari (Armando Sarejo) Joseph Roman (Sgt. Brill) George Wyner (Alan Stewart) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Gregory Crossman, Steve Greenberg Kamera: H. John Penner Altersempfehlung: ab 6