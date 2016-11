SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die Ballade vom Tod USA 1990 2016-11-16 11:35 Merken Jessica besucht ihre Freundin, die Country-Sängerin Patti Sue Diamond, und deren Mann Bobby. Die Ehe der beiden ist am Ende, denn Bobby hat ein Verhältnis mit der Sängerin Brittany. Deren Freund hadert vor allem damit, dass sie nur noch Bobbys Songs singt und nicht seine. Als Bobby vergiftet und Patti Sue mit denselben Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wird, wird Jessicas aktiv. Sie glaubt, dass ihre Freundin am Tod ihres Mann nicht ganz unschuldig ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Florence Henderson (Patti Sue Diamond) Jimmy Dean (Bobby Diamond) Daphne Ashbrook (Alice Diamond) Jeri Gaile (Brittany Brown) Blake Gibbons (Garth) Mickey Gilley (Conrad Booker) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: William Bigelow Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12