SAT.1 Gold 15:10 bis 16:05 Krimiserie Diagnose: Mord Wer zuletzt lacht (1) USA 1994 Merken Während eines Mediziner-Kongresses gibt der vermögende Elliott Valin einen Empfang. Wenig später ist er tot. Vor seinem Fenster wurde ein Behälter mit Lachgas deponiert und das Gas in das Zimmer geleitet. Die Hauptverdächtigen: Sohn Roger, der womöglich an das Geld seines Vaters herankommen wollte, und Ehefrau Bonnie, die eine Scheidung geplant hatte. Bonnie wird vor Gericht gestellt, doch sie kann Dr. Mark Sloan von ihrem Alibi überzeugen. Er sucht den Entlastungszeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Delores Hall (Delores) Michael Tucci (Norman Briggs) Dyan Cannon (Bonnie Valin) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II. Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Patrick E. McGinness Musik: Peter Myers Altersempfehlung: ab 6

