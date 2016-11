KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Der kleine Drache Kokosnuss Balduin dreht durch / Der Meisterkoch D 2015 2016-11-16 10:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Balduin dreht durch: Das Höhlenungeheuer Balduin ist offenbar verrückt geworden und macht den Bewohnern im Feuerdrachendorf mit seinem Gebrüll Angst. Kokosnuss' Vater Magnus muss ihn vorsichtshalber einsperren. Kokosnuss, Oskar und Matilda wissen aber, dass Balduin nie jemandem etwas tun würde und forschen nach der Ursache. Siehe da, nur ein fauler Zahn verursacht Balduins Verhalten. Mit vereinten Kräften packen die Freunde das Problem im wahrsten Sinne an der Wurzel. Der Meisterkoch: Eigentlich wollten Kokosnuss, Oskar und Matilda den Tag am Strand verbringen, aber Oskar muss zuhause bleiben um für seine kranken Eltern eine heilende Suppe zu kochen. Ehrensache, dass die Freunde ihm dabei helfen! Und obwohl Kokosnuss sich nicht als idealer Küchenhelfer erweist, mit Feuergras als Spezialzutat kommt am Ende eine leckere Suppe auf den Tisch. Leider wurde nicht bedacht, welche Wirkung Feuergrass auf Fressdrachen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Drache Kokosnuss Regie: Elena Miroglio, Hubert Weiland Drehbuch: Verena Bird, Emma Collins, Richard Brookes, Jonathan Evans, Jimmy Hibbert, Anna Knigge, Mark Slater