KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Schatten / Der große Bruder GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schatten: Es ist eine stürmische Nacht. Umgestürzte Bäume und Chaos auf den Straßen. Der Strom ist ausge-fallen und Mike macht sich auf den Weg, um Kerzen und Ersatzbatterien für die Taschenlampen zu kaufen. Tracy hat sich eigentlich mit Seth fürs Kino verabredet, aber Mike bittet sie, bei den Kindern zu bleiben. Zu allem Übel wird im Radio auch noch vor einem geflohenen Häftling gewarnt, der sich in der Gegend aufhalten soll. Die Kinder fürchten sich sowieso schon vor dem Gewitter. Und jetzt passieren auch noch eigenartige Dinge im Elm Tree House. Die Haustür steht plötzlich sperrangelweit offen, überall sind schlammige Schuhabdrücke, Carmen hat eine fremde Gestalt in ihrem Zimmer gesehen und Gus Zimmer ist vollkommen auf den Kopf gestellt. Obwohl Tracy und Liam das ganze Haus durchsuchen, können sie nichts Verdächtiges entdecken. War es Johnny, der allen einen Streich spielen wollte, oder ist doch ein Fremder im Haus? Der große Bruder: Liam ist auf einen Betrüger hereingefallen. Auf einem Flohmarkt hat er sich Raubkopien andrehen lassen und will nun sein Geld zurückhaben. Aber der Verkäufer weigert sich. Aus Wut wirft Liam den Tisch mit den DVDs um. Als er flüchtet, reißt er versehentlich eine Frau zu Boden, die ihn des versuchten Diebstahls beschuldigt. Liam kommt vor Gericht und muss als Strafe sechs Wochen eine elektronische Fußfessel tragen, die Alarm gibt, wenn er sich mehr als 30 Meter vom Heim entfernt. Falls er sich nicht daran hält, droht ihm die Jugendstrafanstalt. Während dieser Zeit bekommt Liam einen Brief von seinem Bruder, von dem er bisher nichts wusste. Erst will Liam nichts von ihm wissen und hält alles für einen schlechten Scherz. Als er der Sache dann doch nachgeht, ist Liam schockiert. Bei seinem Bruder handelt es sich um denselben Typ, der ihm die Raubkopien verkauft hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Dave Ingham Musik: Joby Talbot

