KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Magische Steine D, AUS 2003 Stereo Live TV Merken Magische Steine: Ein Jahrmarkt kommt nach Grünland: Die Dachse mit ihren Wagen und Karussellen wollen für einige Tage bleiben. Die Grünländer freuen sich über die lustige Abwechslung in ihrem Dorf. Doch irgendetwas stimmt mit dem Besuch nicht, denn die Grünländer werden jetzt nachts von hämmernden Geräuschen und Lichtern geweckt. Tabaluga findet heraus, dass die Dachse nachts unter der Erde nach den magischen Steinen graben. Er ist von den Dachsen enttäuscht. Sie hätten ihn doch wenigstens vorher fragen können. Die Dachse versichern Tabaluga, dass sie Experten seien, die die unterirdischen Stollen gut abgesichert hätten, und sie versprechen, mit der Buddelei sofort aufzuhören. Doch in der nächsten Nacht sind erneut hämmernde Geräusche zu hören und die Erde droht einzustürzen. Haben sich die Dachse nicht an die Abmachung gehalten, oder ist Arktos, der großes Interesse an den magischen Steinen gezeigt hatte, für diese Katastrophe verantwortlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Peter Maffay, Peter Wagner, Andy Sedlmaier

