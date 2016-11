KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Der freie Tag der Königin GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Der freie Tag der Königin: Königin Aurikel fährt für einen Tag weg, um ihre Schwester zu besuchen. Holly, Ben, der König und Nanny Plum sollen auf die anstrengenden Zwillinge aufpassen. Aber schon bei erst bester Gelegenheit zaubern sie erst den König und dann auch Ben und Holly klein. Nanny Plum verwandeln sie in eine Baby-Puppe. Die zu Hilfe gerufene Mrs. Elf muss schweben, die Rettungsmannschaft der übrigen Elfen wird unsichtbar. Erst die Königin kann nach ihrer Rückkehr alles wieder in Ordnung bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

