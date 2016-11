Phoenix 03:00 bis 03:45 Dokumentation Letzter Ausweg Flucht Höllentrip durch Lateinamerika D 2016 2016-11-16 16:45 Live TV Merken "Es ist besser, sie erschießen mich, wenn ich über den Zaun in die USA fliehe, als wenn sie mich in mein Land zurückbringen." Pedro war gut zwei Monate unterwegs. Er hat seine Heimat Honduras verlassen, Guatemala und Mexiko durchquert, um in den Vereinigten Staaten von Amerika ein besseres, vor allem aber sicheres Leben zu beginnen. Doch der Weg in sein Traumland führt durch Mexiko. Das Land ist die absolute Hölle für Migranten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Letzter Ausweg Flucht

