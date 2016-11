Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Ein Winter in Weißrussland D 2015 2016-11-15 01:30 Live TV Merken Terra Incognita, weißer Fleck auf der Landkarte, letzte Diktatur Europas - für Weißrussland gibt es viele Bezeichnungen. Durchaus autoritär regiert Präsident Alexander Lukaschenko sein Zehn-Millionen-Volk. Ein Fernsehteam konnte Belarus, wie Weißrussland auch heißt, hautnah erleben - im Winter in der Hauptstadt Minsk und weit draußen auf dem Lande. Begegnungen mit Menschen, die bereitwillig Auskunft über ihr Leben geben: Treffen mit der Schauspielerin Katja Yavorskaja, mit ihrem Mann Ilja und ihrem zehnjährigen Sohn Timofei. Der Zuschauer wird ins Theater eingeladen, auf die Kunsteisbahn, lernt viele Facetten der weißrussischen Hauptstadt kennen. Minsk ist durch und durch europäisch - schnell, grell und laut. Jeder fünfte Weißrusse lebt hier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Winter in Weißrussland