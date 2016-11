ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Das Monster im Badesee? D 2009 2016-11-16 17:15 16:9 Live TV Merken 1761 wird in der Oder ein Koloss mit 375 Kilogramm gefangen. Es ist ein Wels oder Waller, der größte Süßwasserfisch Europas. Im August 2008 wird ein verzweifelter Angler zehn Stunden in seinem Boot von einem Wels auf dem Starnbergersee umhergezogen. In Berlin treibt "Das Monster vom Schlachtensee" sein Unwesen und attackiert Badegäste. In der Moldau werden in einem Welsmagen menschliche Überreste gefunden. Wo immer diese Giganten auf den Menschen treffen, entstehen Sagen, Märchen und Legenden und wie so oft vermischen sich Dichtung und Wahrheit zu einem dichten Netz. Was ist Erfindung, was Wahrheit? Zwei Männer - der Welsspezialist Olivier Portrat und der Unterwasserkameramann Sigi Braun versuchen das Rätsel zu lösen. Sie nehmen uns mit zu einer Reise durch die Seen und Flüsse Deutschlands, Österreich, der Schweiz bis nach Eurasien. Die beiden wollen herausfinden, ob der Wels wirklich dieses Monster ist, das alles verschlingt, was in seine Nähe kommt. In fast zwei Jahren entstand ein spektakulärer Naturfilm, der viele noch unbekannte Facetten dieses Raubfisches zeigt - in seiner verborgenen, mystischen Welt unter Wasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Monster im Badesee?