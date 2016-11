ARD alpha 18:15 bis 18:30 Bildungsprogramm Sätze und Satzbau - cleft structures & questions D 2015 2016-11-16 07:45 16:9 Live TV Merken ¿¿Die Filme behandeln Themen, die für das Abitur und die Fachhochschulreife prüfungsrelevant sind. ¿Die Lernfilme sind moderiert und zeigen die Lernschritte anhand von Beispielen in der Realität. Die Inhalte wurden von den führenden Fachdidaktikern entwickelt. Die Filme werden in der Lernplattform alphaLernen durch zahlreiche multimediale Ergänzungen vertieft, wie interaktive Anwendungen und exemplarische Übungen. Die Inhalte bilden auch die Grundlage für den Telekolleg-Kurs.¿ alphaLernen erklärt, wie man "echt englisch" klingt - mithilfe der cleft structures: Das sind Sätze mit einem bestimmten Satzstellung, die es nur im Englischen gibt. Cate bummelt durch den weltberühmten Camden Market in London und zeigt, wie's geht und wie's klingt. Auch in Danas Corner sind die cleft sentences zu Gast - zusammen mit ein paar wirklich sehenswerten Urlaubsfotos und heißen Tipps, wie sicheres Formulieren gelingt. Weiter unterwegs in London braucht Cate Hilfe auf der Suche nach dem beliebten Food Market vom Whitecross Street - so findet sie den Weg und zeigt die besten Möglichkeiten, auf die feine englische Art zu fragen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sätze und Satzbau - cleft structures & questions