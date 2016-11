ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen 3-D-Drucker - alles ist machbar D 2016 2016-11-15 22:00 16:9 Live TV Merken Einfach ausdrucken: ob Zahnbürste, Herzklappe oder mechanisches Getriebe. Alles scheint machbar. Mit Hilfe der 3-D-Druck-Technik lassen sich einfachste Dinge kopieren, aber auch komplizierte Bauteile und medizinische Prothesen anfertigen. Fachleute sprechen sogar von einer neuen industriellen Revolution. Doch 3-D-Drucker locken auch Kriminelle: mit einem entsprechenden Datensatz können sie Pistolen drucken, sie hätten die Möglichkeit Kunstwerke und High-Tech-Apparaturen zu kopieren und den Urheberschutz außer Kraft zu setzen. Wir zeigen in Planet Wissen, wie der 3-D-Druck funktioniert und unsere Zukunft verändern kann. Der Berliner Ingenieur Ben Jastram und Frédéric Thiesse von der Uni Würzburg berichten, welche Gefahren und Potentiale in der neuen Technik stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Dipl.-Ing. Ben Jastram (3-D-Labor TU Berlin), Prof. Frédéric Thiesse (Zukunftsforscher, Universität Würzburg) Originaltitel: Planet Wissen

