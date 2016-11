3sat 02:55 bis 04:25 Komödie Der Bestseller - Wiener Blut A, D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Krimiautor Leo Leitner wird in Wien überraschend mit dem Leo-Perutz-Preis ausgezeichnet. Widerwillig folgt er seiner Verlegerin in die österreichische Bundeshauptstadt. Dort wird er von der Wiener Gesellschaft in Empfang genommen. Während der Preisverleihung kommt es zu einem tragischen Zwischenfall: Burgtheater-Schauspieler Staberny wird tot auf der Toilette aufgefunden, vermutlich Selbstmord. Leo vermutet einen Mord. "Der Bestseller - Wiener Blut" ist der letzte Teil einer dreiteiligen Krimikomödie mit Ottfried Fischer in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Leo Leitner) Rita Russek (Alexandra von Böhme) Gudrun Landgrebe (Dagmar Lassnig-Schiele) Friedrich von Thun (Hofrat Lassnig-Schiele) Johannes Silberschneider (Kommissar Aron Schönberg) Gesine Cukrowski (Paula "Pipsi" Bartok) Erika Marozsán (Blumenmädchen Lena) Originaltitel: Der Bestseller - Wiener Blut Regie: Dirk Regel Drehbuch: Jörg Grünler Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Mick Baumeister