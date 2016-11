3sat 00:20 bis 00:45 Reportage Reporter Der Dinosaurierjäger - CH 2016 2016-11-16 12:35 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Hans-Jakob Siber hat in über 20 Jahren Arbeit sein eigenes Sauriermuseum aufgebaut. Auch mit 73 Jahren ist er nicht müde, nach neuen Dinosauriern auf Grabungsexpeditionen zu jagen. In der ehemaligen Spinnerei von Aathal im Zürcher Oberland stellt er eine der bedeutendsten Dinosauriersammlungen Europas aus. Zehn der Urweltriesen in seinem Museum hat Hans-Jakob "Köbi" Siber selber ausgegraben. Und das, obwohl er kein ausgebildeter Paläontologe ist. Siber ist Autodidakt und hat sich seiner Leidenschaft verschrieben. In der Hippiezeit machte er Experimentalfilme, dann betrieb er mit seinem Vater ein Mineraliengeschäft. Über das Sammeln von Fossilien und den Handel damit entwickelte sich sein Interesse für die Dinosaurier und ihre Geschichte. Warum verschreibt einer sein Leben toten Tieren und kriecht wochenlang auf allen Vieren in Steinbrüchen herum, während andere in seinem Alter den Ruhestand genießen? Für Köbi Siber bedeutet es die Freiheit, unabhängig zu sein und zu tun, was er am liebsten tut. Jeden Sommer unternimmt er Expeditionen in die Wüsten und Steppen im Nordwesten der USA, um nach neuen Exemplaren zu suchen. Reporter Bruno Amstutz hat Köbi Siber auf einer seiner Nordamerika-Expeditionen begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter