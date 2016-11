3sat 14:50 bis 15:35 Dokumentation Märkte Im Bauch von Turin - Porta Palazzo Im Bauch von Turin: Porta Palazzo D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Europas grösster Freiluftmarkt, der Porta Palazzo in Turin, ist eine Welt für sich. Schon seine Dimensionen sind beachtlich: 1.000 Stände verteilen sich auf 51.300 Quadratmeter, und über 100.000 Besucher kommen jede Woche und das bei einer Einwohnerzahl von wenig mehr als 800.000. Der Porta Palazzo fasziniert durch die Vielfalt seines Angebots, seine berauschenden Farben, seine betörenden Gerüche und die Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Die kulinarische Entdeckung des Marktes führt durch die verschiedenen Jahreszeiten: von den süssesten Kirschen der Region, die nahe des Marktes in eine ganz wunderbare Eiscreme verwandelt werden, über schnatternde Gänse und ihre beachtlichen Eier bis hin zu den besten Winterfrüchten, den Artischocken, und dem handgemachten Ricotta. In der Heimatregion der Slow-Food Bewegung lässt sich so mancher Küchenchef zu neuen Kreationen inspirieren, die er dann am Herd in anregende Kompositionen verwandelt. Doch neben der Feinkost lebt der Markt von Turin vor allem von den Riesenmengen, die hier angeboten werden. Und jeder einzelne der mehr als 1.000 Händler muss seine eigene Verkaufsstrategie entwickeln, um auf sich aufmerksam zu machen und sich auf Dauer durchzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Märkte

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 98 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 83 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 33 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 33 Min.