Disney Channel 22:00 bis 22:30 Comedyserie Immer wieder Jim Eheliche Tauschgeschäfte USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Jim plant mit Andy fischen zu gehen, doch Cheryl hat etwas dagegen einzuwenden. Um sie zu besänftigen und ihre Erlaubnis zu bekommen, sagt er zu, als sie ihn fragt, ob er mit ihr zu einem Eheberatungsseminar gehen würde. Dort treffen sie auf Eheberatungs-Guru Dr. Ted... Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) James Belushi (Jim) Susan Cicchino (Seminar Wife) Originaltitel: According to Jim Regie: James "Jim" Belushi Drehbuch: Christopher J. Nowak Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi