Disney Channel 18:20 bis 18:35 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 68 Im Bauch des Ungeheuers USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb bauen für das Danville Hafen Festival einen riesigen Metall-Hai, aber Candace will sie auffliegen lassen. Mit Hilfe von Stacy und Captain Squint macht sich Candace auf die Jagd nach dem Hai und ihren Brüdern. Währenddessen verheddert sich Doofenschmirtz in seinem Salzwasser-Toffeeenator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh