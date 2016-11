Disney Channel 08:50 bis 09:20 Trickserie Miles von morgen Folge: 6 Wer hat das Raumschiff gestohlen? / Der Felsrutsch USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Ein intergalaktischer Meisterdieb schleicht sich auf das Raumschiff der Callistos und macht sich damit aus dem Staub. Was er nicht weiß ist, dass Miles und Merc noch an Bord sind. (b) Miles freut sich darauf, mit dem Training im Exo-Flex-Anzug zu beginnen, der besondere Kräfte verleiht. Aber als seine Familie bei einem Mondbeben von einem Felsrutsch verschüttet wird, müssen Miles und Merc schnell handeln, um sie zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miles from Tomorrowland Regie: Sue Perrotto