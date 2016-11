Disney Channel 06:00 bis 06:20 Trickserie Die Schlümpfe Die kleine Hexe USA, B 1983 16:9 HDTV Merken Als Papa Schlumpf zu einer Besorgung in der Hexenschule unterwegs ist, begegnen die kleinen blauen Wesen einer klitzekleinen Hexe und bringen ihr bei, wie man gut ist, während sie gleichzeitig eine andere Hexe dazu bringen, ihre bösen Kräfte für ein Jahr zu verlieren, nachdem sie in den Fluss gefallen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Regie: Don Lusk, Jay Sarbry, Carl Urbano, Rudy Zamora

