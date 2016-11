NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Elmo und Julia spielen Obst-Pantomime. Dabei tut einer so, als ob er Obst in den Händen hält und es isst. Der andere muss raten, um welche Obstsorte es sich handelt. Die achtährige Lucie hat den Traumberuf Reitlehrerin. Auf einem Bauernhof nimmt sie Unterricht bei Mariella. Dann tauschen die beiden die Rollen und Lucie gibt selbst die Kommandos, die lange Longe in der Hand. Regen, nichts als Regen in der Sesamstraße. Dabei wollten Elmo, Wolle und Pferd doch draußen spielen. Vielleicht hilft ja ein Sonnentanz? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße

