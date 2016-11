Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:00 Serien Gomorrha - Die Serie Tote in der Nacht I, D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ciro (Marco D'Amore) ist zunehmend auf sich allein gestellt, zumal sich auch noch Scianel (Cristina Donadio) von ihm abwendet und zu Don Pietro (Fortunato Cerlino) zurückkehrt. Ciro versucht alles, um Pietros Versteck ausfindig zu machen. Dafür scheint Patrizia (Cristiana Dell'Anna) der Schlüssel zu sein. Ciro setzt seine Männer auf sie an. - Die zweite Staffel der gefeierten Mafiaserie von Sky Italia überrascht mit neuen Figuren und neuen Schauplätzen - unter anderem Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Originaltitel: Gomorra Drehbuch: Stefano Bises, Roberto Saviano, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi Altersempfehlung: ab 16