Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Nacht auf der Sonne USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Sookie (Anna Paquin) ist wieder zurück aus dem Krankenhaus und der festen Überzeugung, dass ihre Beziehung zu Bill (Stephen Moyer) nun endgültig beendet ist. Da erhält sie eine Warnung von Eric (Alexander Skarsgård), der immer noch in Mississippi weilt. Angeblich ist Russell Edgington (Denis O'Hare )noch immer hinter ihr her und bereits auf dem Weg. Eric fasst unterdessen seinen eigenen Plan, wie er sich an Edgington rächen kann. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Detective Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Raelle Tucker, Charlaine Harris Kamera: Romeo Tirone Altersempfehlung: ab 16