Sky Atlantic HD 12:15 bis 13:00 Comedyserie Bored To Death Das Geheimnis des Stalkers USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Jonathan (Jason Schwartzman) hat ein Vorstellungsgespräch an einem College. Bald stellt er fest, dass ein Job-Rivale ihn beim Dekan mies macht. Ray (Zach Galifianakis) wird von einem Stalker verfolgt und will ihn mit Jonathans Hilfe dingfest machen. George (Ted Danson) hat die Arbeit im Verlag satt und kündigt, um endlich ein freier Mann zu sein. - Schräge Comedyserie mit herrlich neurotischen Figuren und hintersinnigem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Schwartzman (Jonathan Ames) Zach Galifianakis (Ray Hueston) Ted Danson (George Christopher) Heather Burns (Leah) Mary Kay Place (Kathryn Joiner) Jim Gaffigan (Drug Counsellor) Zoe Kazan (Nina) Originaltitel: Bored to Death Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Martin Gero, Jonathan Ames, Sam Sklaver Musik: Stephen Ulrich Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 270 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 54 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 34 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 29 Min.