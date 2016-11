Sky Atlantic HD 09:00 bis 09:25 Comedyserie Bored To Death Die Flucht aus dem Folterkeller USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Polizist, der sich regelmäßig in einem Sado-Maso-Studio herumtreibt, bittet Jonathan (Jason Schwartzman) um Hilfe: Er soll die Festplatte einer Domina zerstören, auf der die Daten des Cops gespeichert sind, bevor diese bei einer geplanten Razzia ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Georges (Ted Danson) Magazin wurde von einer neuen Verlagsgruppe übernommen, was für ihn verheerende Folgen hat. - Schräge Comedyserie mit herrlich neurotischen Figuren und hintersinnigem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Schwartzman (Jonathan Ames) Zach Galifianakis (Ray Hueston) Ted Danson (George Christopher) Heather Burns (Leah) Mary Kay Place (Kathryn Joiner) Zoe Kazan (Nina) Kristen Johnston (Mistress Florence) Originaltitel: Bored to Death Regie: Alan Taylor Drehbuch: Jonathan Ames Musik: Stephen Ulrich Altersempfehlung: ab 12