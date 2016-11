Sky Nostalgie 23:25 bis 01:30 Actionfilm Indianapolis - Wagnis auf Leben und Tod USA 1969 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Er ist ein aufstrebender Star am Rennfahrerhimmel: Frank Capua (Paul Newman). Auch privat hat er sein Glück gefunden, mit der bildhübschen Elora (Joanne Woodward). Jetzt fehlt ihm nur noch der Sieg in der Traditionsrallye "Indy 500" in Indianapolis, dem Höhepunkt der amerikanischen Rennsaison und dem härtesten Wettbewerb. Doch sein Konkurrent Luther Erding (Robert Wagner) überholt ihn immer öfter - und scheint auch noch an Capuas Frau Interesse zu finden. Frank kämpft um den Sieg und seine große Liebe. - Starbesetztes Rennfahrerdrama nicht nur für Freunde schneller Reifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Frank Capua) Joanne Woodward (Elora) Robert Wagner (Luther Erding) David Sheiner (Leo Crawford) Richard Thomas (Charley) Clu Gulager (Larry) Barry Ford (Battineau) Originaltitel: Winning Regie: James Goldstone Drehbuch: Howard Rodman Kamera: Richard Moore Musik: Dave Grusin