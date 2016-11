Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Kings Meisterstück USA 1956 Merken In der Baker-Siedlung sind die Lebensmittel ausgegangen. Brady wird ausgeschickt, um eine Katastrophe zu verhindern. Auf seinem Weg durch die Schneewüste trifft er auf zwei dubiose Gestalten. Die interessieren sich sehr für seine Geschichte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (The Dog) Coleman Francis (Powers) George Eldredge (Brady) John Damler (Brand) John Marshall (Waco) Virginia Wave (Mrs. Lacey) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Robert C. Bennett, Tom Dougall, George W. Trendle