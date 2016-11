Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Spuren im Schnee USA 1956 Merken Johnny Johnson stößt auf den ermordeten Geldverleiher Merril. Die beiden Goldgräber Garrett und Flint finden Johnny am Tatort vor und halten ihn für den Täter. Garrett fordert, Johnny zum Tode durch den Strang zu verurteilen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Linda Leighton (Ellen Johnson) Dehl Berti (Johnny Johnson) Jack Reynolds (Garrett) Bill Phillips (Flint) Craig Duncan (Doc) Arnold Daly (Vater Le Clerk) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: John Peyser Drehbuch: Maurice Tombragel, Tom Dougall, Fran Striker, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Maurice Kline, Bettie Mosher

