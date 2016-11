Motorvision.TV 03:20 bis 03:45 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Night-Driftchallenge D 2009 Stereo 16:9 Merken Volkes Sport und Volkes Spass. Die Themen heute bei Tuning: Bayerischer Wirbelsturm: Tuner Hartge baut sehr viel Motor in sehr wenig BMW. Das beeindruckende Ergebnis: Der Hartge Compact 3.3 mit 343 PS. Italienischer Charmebolzen: Der Alfa 156 GTA glänzt mit herrlichem V6, 250 PS und einem Sound zum niederknien. Überzeugt er auch auf der Nordschleife? Nächtlicher Drehwurm: Die Night-Driftchallenge in Oschersleben. Wolfsburger Nobelhobel: Der Golf R32 ist nicht nur edel sondern auch richtig sportlich. 241 PS plus Allrad machen's möglich. Und: Allgäuer DTM-Flair für Zuhause: Der Abt Audi TT Limited 2. Von der Rennstrecke auf die Straße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 389 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 119 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 94 Min.