Motorvision.TV 05:50 bis 06:20 Magazin Truck World Forschung Fahrerwachsamkeit D 2011 Stereo 16:9 Merken Wer mit einem 40-Tonner mehrere Stunden auf der Straße unterwegs ist, der muss immer hochkonzentriert und fit sein. Da aber das stundenlange geradeaus Fahren auf die Dauer sehr ermüdend ist, gibt es seitens der Forschung Ansätze, die Fahrer zu vitalisieren und am Steuer wach zu halten. In einer Versuchsreihe wurden jetzt die Fahrer mit einem speziellen blauen Licht bestrahlt, um die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin zu unterdrücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Truck World

