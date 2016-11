Classica 00:00 bis 01:55 Musik Europakonzert aus Palermo Ludwig van Beethoven: Egmont-Ouvertüre op. 84 / Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77 / Antonín Dvorák: Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 "Aus der Neuen Welt" / Giuseppe Verdi: Ouvertüre zu "I vespri siciliani" D 2002 Stereo 16:9 Merken Beethoven: Egmont-Ouvertüre - Brahms: Violinkonzert - Dvorák: Sinfonie Nr. 9 "Aus der Neuen Welt" - Verdi: Ouvertüre zu "I vespri siciliani". Gil Shaham (Violine), Berliner Philharmoniker; Leitung: Claudio Abbado. Aus dem Teatro Massimo, Palermo. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt, 2002 in Palermo. Das Teatro Massimo zählt mit rund 3200 Plätzen zu den größten Opernhäusern Europas. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gil Shaham (Violine) Originaltitel: Europakonzert 2002 Musik: Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Antonín Dvorák, Giuseppe Verdi