Classica 20:15 bis 21:45 Musik Plácido Domingo and Friends - Gala aus dem Royal Opera House Covent Garden A 1996 Stereo 16:9 Galakonzert aus Anlaß des 25jährigen Bühnenjubiläums von Plácido Domingo am Royal Opera House Covent Garden, London, und des 50jährigen Jubiläums der Wiedereröffnung des Opernhauses nach dem Zweiten Weltkrieg. Angela Gheorghiu, Leontina Vaduva, Veronica Villarroel und Lillian Watson (Sopran), Susan Graham (Mezzosopran), Roberto Alagna und Plácido Domingo (Tenor), Dwayne Croft (Bariton), Robert Lloyd (Bass), Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, Leitung: Asher Fisch. Werke von Gounod, Mozart, Massenet, Bizet, Donizetti, Halévy, Grigoriu, Strauss, Mascagni und Lehár. Originaltitel: "Gold and Silver Gala" - Plácido Domingo and friends