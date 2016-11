Das letzte Abenteuer in der Harry-Potter-Filmserie: In der Welt der Zauberer weitet sich der Kampf Gut gegen Böse zu einem regelrechten Krieg aus. Niemals stand derart viel auf dem Spiel - niemand ist mehr sicher. Die entscheidende Auseinandersetzung mit Lord Voldemort (Ralph Fiennes) scheint unausweichlich und es sieht fast so aus, als ob Harry Potter (Daniel Radcliffe) sich opfern müsste. Alles endet hier. - Maximale Spannung, gigantische Action: das große Finale der epochalen Filmreihe. In Google-Kalender eintragen