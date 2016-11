Discovery Channel 21:00 bis 21:50 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Volle Tanks USA 2015 Stereo 16:9 Merken Am Ende der Krabben-Saison schwinden selbst bei den härtesten Seemännern die Kräfte. Aber zum Durchatmen bleibt keine Zeit! Kapitän Jonathan Hillstrand hat nur wenige Stunden, um 100 Körbe zu bergen und dem anrückenden Treibeis zu entfliehen. Für das gesamte Team der Time Bandit bedeutet das: Zähne zusammenbeißen und letzte Kraftreserven mobilisieren! An Bord der Cape Caution machen "Wild" Bill Wichrowski und seine Mannschaft fette Beute zum Saison-Abschluss. Doch ein schwächelndes Greenhorn schmeißt auf der Zielgeraden das Handtuch - und erntet dafür blanken Hohn. Jake Anderson feiert Erfolge: Trotz Startproblemen behauptet sich der junge Skipper als Captain auf der In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Jake Anderson (Himself - Captain: Saga) Mike Pereira (Himself - Deckhand & Engineer: Saga) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Edgar Hansen (Himself - Relief Captain & Deck Boss: Northwestern) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12